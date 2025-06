Carboni Inter il gol può valere il futuro | spunta una nuova ipotesi la situazione

Valentin Carboni, giovane talento dell'Inter, ha conquistato il suo spazio nel Mondiale per Club con un gol decisivo contro Urawa. Questo gesto potrebbe segnare una svolta nel suo futuro, attirando l'attenzione della societĂ nerazzurra. Con il mercato che si avvicina, spunta una nuova ipotesi che potrebbe cambiare le carte in tavola: la situazione si fa interessante, e i tifosi aspettano di scoprire cosa riserverĂ il destino di questo promettente gioiello.

Carboni Inter, le ultime sul futuro del talento argentino dei nerazzurri dopo il gol realizzato nel Mondiale per Club. I dettagli. Valentin Carboni si prende la scena nella sfida del Mondiale per Club contro l’ Urawa, decisa proprio da un suo gol. Un segnale importante per l’ Inter, che osserva con attenzione i progressi di uno dei suoi talenti piĂą promettenti. Come riportato da calciomercato.com, Carboni è uno dei gioielli cresciuti sotto la guida di Cristian Chivu in Primavera: il tecnico lo conosce bene e, con un possibile passaggio al modulo 3-4-2-1, potrebbe anche ritagliarsi uno spazio concreto nella rosa della prossima stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carboni Inter, il gol può valere il futuro: spunta una nuova ipotesi, la situazione

