Carboni e Pio Esposito verde riscossa Inter

Carboni e Pio Esposito sono i protagonisti della rinascita dell’Inter, una squadra che si riscopre verde e piena di speranza. La prima vittoria targata Chivu segna un nuovo inizio, riflesso di un progetto giovane e ambizioso. Con un tecnico fresco e motivato, l’Inter guarda avanti, affidandosi anche ai talenti emergenti come Pio, che ha appena iniziato a mostrare il suo talento e la sua grinta nelle sfide decisive.

La prima Inter vincente targata Chivu è ad immagine e somiglianza del nuovo corso. Un tecnico giovane, con 13 gare di Serie A alle spalle dopo sette stagioni a lavorare con ragazzi dai 14 fino ai 19 anni. Alcuni di questi sono diventati grandi, a due di loro Chivu ha chiesto soccorso quando la qualificazione agli ottavi del Mondiale per club si stava pericolosamente allontanando. Sotto 1-0 contro gli Urawa Reds l'allenatore ha lanciato Pio Esposito, al posto dell'evanescente fratello Sebastiano subito dopo l'intervallo. E al 72' Valentin Carboni per Asllani. Due nati nel 2005, il cui percorso ha avuto un passaggio comune nel 2022-23 in Primavera, sempre con Chivu allenatore.

