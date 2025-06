Carboni dal calvario all’essere decisivo | ‘papà’ Chivu sorride! – CdS

Valentin Carboni, figlio di Cristian Chivu, ha dimostrato che il coraggio e la determinazione possono superare ogni ostacolo. Dopo otto mesi di dolore e riabilitazione, il giovane talento nerazzurro ha scritto una pagina memorabile nel calcio internazionale, siglando il gol decisivo contro l'Urawa Red Diamonds e contribuendo alla storica vittoria dell’Inter al Mondiale per Club. La sua rinascita è la dimostrazione che, con passione e tenacia, si può riscrivere il destino.

Valentin Carboni sabato sera ha risolto l’intricata partita tra Inter e Urawa Red Diamonds, trovando con il destro il gol per completare la rimonta e rilanciare i nerazzurri al Mondiale per Club. Proprio lui, un figlio di Cristian Chivu. FIGLIO DI CHIVU – Dal calvario durato otto mesi alla firma decisiva a Seattle per la vittoria dell’Inter (la prima) al Mondiale per Club contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds. Valentin Carboni è tornato e adesso vorrà prendersi tutto. L’argentino, classe 2005, è un figlio di Chivu. Uno di quei giocatori nati e cresciuti nella Beneamata, plasmato dall’allenatore rumeno nella Primavera nerazzurra, con cui ha vinto anche uno scudetto nell’annata 2020-21. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Carboni, dal calvario all’essere decisivo: ‘papà ’ Chivu sorride! – CdS

In questa notizia si parla di: chivu - carboni - calvario - essere

Chivu Inter, in stand by il rinnovo con il Parma: può essere il sostituto di Inzaghi, la situazione - Cristian Chivu, attuale allenatore del Parma, è in stand by per il rinnovo del contratto e potrebbe diventare il nuovo timoniere dell'Inter.

Il lungo calvario, poi la favola mondiale, Carboni se la gode: «Ho sofferto tanto»; LIVE - Inter-Urawa Red Diamonds 2-1, finale: Carboni regala la prima gioia a Chivu, vittoria al...; Carboni, dal calvario all’essere decisivo: ‘papà ’ Chivu sorride! – CdS.

Il lungo calvario, poi la favola mondiale, Carboni se la gode: «Ho sofferto tanto» - Meno di due anni fa (era il 1° dicembre 2023) Valentin Carboni segnò il suo primo gol tra i professionisti. Riporta ilmessaggero.it

Inter, a Chivu mancano trequartisti: e se Valentin Carboni... - Al di la della stanchezza, il match con l'Urawa dimostra come le scelte di mercato influenzeranno la tattica. Come scrive msn.com