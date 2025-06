Caravaggio rissa in strada tra cinque minorenni e un 32enne | intervengono i carabinieri

Una serata di normalità si è improvvisamente trasformata in un episodio di tensione e scontro a Caravaggio. In via Bernardo da Caravaggio, tra minorenni e un adulto, il conflitto ha richiesto l’intervento dei carabinieri per sedare la rissa scoppiata tra giovani e adulti. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza e il comportamento giovanile nelle strade della città. La vicenda resta sotto stretta osservazione delle autorità, mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli.

Caravaggio. Rissa in strada nella serata di domenica in via Bernardo da Caravaggio. Un gruppo di sette o otto persone, tra cui cinque minorenni – tre quattordicenni, un quindicenne e un sedicenne – si è scontrato con un uomo di 32 anni, tutti di origine nordafricana. Il parapiglia è scoppiato attorno alle 21 lungo la via che costeggia l'oratorio dove, pare, alcuni ragazzi stessero stazionando occupando parte della carreggiata. Difficile, al momento, stabilire i motivi alla base del litigio. La situazione, complice probabilmente uno sguardo in più, è rapidamente degenerata trasformandosi in un violento confronto fisico, un cinque contro uno, che ha attirato l'attenzione dei residenti.

