Carabinieri Cerimonia di cessione Comando Legione Sicilia

Una cerimonia solenne segna il passaggio di testimone alla guida della Legione Carabinieri Sicilia, un momento di grande rilevanza per la sicurezza e l’ordine pubblico nell’isola. Dopo quasi due anni di servizio, il Generale Giuseppe Spina lascia il comando per assumere un ruolo strategico a Roma, rafforzando il contrasto al traffico di droga. La successione promette continuità e rinnovato impegno per tutelare cittadini e territorio.

(Adnkronos) – Cerimonia di cessione del comando della Legione Carabinieri Sicilia. Il Generale di Divisione Giuseppe Spina lascia, dopo quasi due anni, l’incarico perché destinato a Roma, quale Direttore della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, organismo del Ministero dell'Interno che si occupa della prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, occupandosi – . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: carabinieri - cerimonia - cessione - comando

Cerimonia alla scuola allievi carabinieri: consegnate le borse di studio Cosimo Giuseppe Fazio - Oggi, presso la Scuola Allievi Carabinieri, si è svolta una cerimonia significativa con la consegna delle borse di studio Cosimo Giuseppe Fazio.

Convegno “L’arte del comando, riorganizzare l’azienda con disciplina militare” dall’omonimo libro dell’autore, prof. Luca Loiacono. Vai su Facebook

Carabinieri, Cerimonia di cessione Comando Legione Sicilia; Firenze, il saluto del generale Falferi: “Grazie a tutti i militari per il grande impegno”; Il generale Falferi lascia il comando della Legione Carabinieri Toscana.

Carabinieri, Cerimonia di cessione Comando Legione Sicilia - Il Generale di Divisione Giuseppe Spina lascia, dopo quasi due anni, l’incarico perché destinato a Roma, quale Dirett ... Secondo msn.com

Il generale Spina cede il comando della Legione Carabinieri Sicilia “Emozione e gratitudine” - Il generale Giuseppe Spina cede il comando della Legione Carabinieri Sicilia "Emozione e senso di gratitudine" ... Da italpress.com