Capraia rimane senza acqua su un sentiero impervio | escursionista salvato dai vigili del fuoco VIDEO

In un angolo selvaggio della Capraia, un giovane escursionista si è trovato improvvisamente senza acqua e in grave difficoltà su un sentiero impervio. La sua richiesta di aiuto al 112 ha scatenato un rapido intervento dei vigili del fuoco di Livorno, pronti a rispondere alla chiamata di emergenza. La loro tempestività ha fatto la differenza, salvando una vita e dimostrando ancora una volta il valore del pronto intervento in situazioni critiche.

Si era avventurato su un sentiero impervio della Capraia quando improvvisamente è rimasto senza acqua e in palese difficoltà. Così un giovane escursionista ha chiesto aiuto al 112 che in poco tempo ha allertato i vigili del fuoco di Livorno.

In questa notizia si parla di: capraia - acqua - sentiero - impervio

