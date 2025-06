Capotreno aggredito con una testata sul regionale a Voltri | fermato un passeggero

Un episodio di violenza scuote il trasporto pubblico: oggi pomeriggio, un capotreno è stato aggredito con una testata da un passeggero sul regionale tra Sestri Levante e Savona, nei pressi di Voltri. L’episodio, ancora sotto investigazione, evidenzia le sfide crescenti nel garantire sicurezza a bordo. La questione richiede risposte rapide e decise per proteggere chi lavora ogni giorno per il nostro viaggio.

Un capotreno è stato aggredito da un passeggero con una violenta testata. L’episodio è avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 15.20, a bordo di un treno regionale in viaggio tra Sestri Levante e Savona, mentre il convoglio transitava all’altezza della stazione di Voltri. Non sono ancora del tutto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Capotreno aggredito con una testata sul regionale a Voltri: fermato un passeggero

In questa notizia si parla di: capotreno - aggredito - testata - regionale

La sanità regionale salva un bimbo aggredito da un cane, Israele ringrazia la Basilicata e rilancia: «Collaboriamo» - In un episodio toccante, la sanità regionale ha salvato un bambino aggredito da un cane, ricevendo calorosi ringraziamenti da Israele.

Capotreno aggredito con una testata sul regionale a Voltri: fermato un passeggero; Capotreno aggredita su un regionale a Bogliasco: colpita con un martelletto da un passeggero; Abbassi la suoneria del cellulare: capotreno picchiato da un passeggero.

Aggressione a bordo treno regionale in Liguria, feriti capotreno e agenti di FS Security - Un passeggero senza biglietto aggredisce capotreno e addetti Fs su un treno regionale vicino a Voltri, feriti trasportati all’ospedale Villa Scassi; indagini di polizia ferroviaria e carabinieri in co ... Da gaeta.it

Capotreno aggredito su un regionale a Bogliasco: colpito con un martelletto da un passeggero - Ancora una capotreno aggredito su un treno regionale, questa volta all’altezza della stazione di Bogliasco. genova24.it scrive