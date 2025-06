Caporalato sfruttamento e diritti negati | a Napoli il convegno di Mcl

Il caporalato rappresenta una delle sfide più sconvolgenti per la nostra società, alimentando un ciclo di sfruttamento e diritti negati che minaccia la dignità dei lavoratori e l'integrità del settore agricolo. A Napoli, il convegno organizzato dall'MCL mira a fare luce su questa piaga, promuovendo azioni concrete per contrastarla efficacemente. Solo attraverso un impegno condiviso possiamo sperare di eliminare questa ingiustizia e costruire un futuro più giusto e sostenibile.

Quella del caporalato è una drammatica piaga sociale in quanto oltre a sfruttare le difficoltà dei lavoratori, danneggia la maggioranza delle realtà agricole che operano in un quadro di legalità. Il quadro d’insieme è piuttosto chiaro: sfruttamento e abuso dei lavoratori (soprattutto immigrati), con gravi conseguenze per la loro salute e dignità; perdita di competitività per le aziende che rispettano le norme lavorative; impatto negativo sull’economia locale e nazionale. Questi temi saranno discussi nel corso del convegno, organizzato dalla presidenza nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, che si svolgerà martedì 24 giugno, a partire dalle ore 17 nell’aula Pessina dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 🔗 Leggi su Ildenaro.it