Caporalato in Veneto | denunciati due amministratori

Scandalo di caporalato nel Veneto: due amministratori sono stati denunciati in un'operazione che ha sgominato un sistema di sfruttamento atroce. I lavoratori, costretti a turni massacranti con salari irrisori, hanno finalmente trovato giustizia grazie all’impegno della Guardia di Finanza e alla determinazione delle autorità locali. Un passo avanti contro le ingiustizie del lavoro nero, ma la lotta continua.

Rovigo, 23 giugno 2025 – Un’importante operazione contro lo sfruttamento del lavoro. Lavoratori costretti a lavorare fino a 12 ore per 6 euro all’ora. Tutto questo e altro è contenuto nel provvedimento, emesso dal GIP del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica di Rovigo, segue le indagini della Tenenza della Guardia di Finanza di Loreo. coordinati dal Gruppo di Rovigo e sotto la direzione della stessa Procura della Repubblica, che in un anno di indagini hanno ricostruito un sistema criminoso, incentrato sullo sfruttamento della manodopera nel settore agricolo, con base a Porto Viro (in provincia di Rovigo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it