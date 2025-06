Capo Esercito Iran ' gli Usa sono entrati in guerra'

In un contesto di crescente tensione internazionale, il capo di stato maggiore dell'Esercito iraniano, Abdolrahim Mousavi, ha accusato gli Stati Uniti di aver violato la sovranità dell'Iran entrando in guerra. Un'affermazione forte che riflette la fermezza della Repubblica islamica nel difendere i propri territori e interessi. Le forze armate iraniane si preparano a resistere con determinazione, senza mai fare marcia indietro.

"Gli Stati Uniti, continuando a sostenere incondizionatamente il barbarico e aggressivo regime sionista, sono entrati apertamente e direttamente in guerra violando la sovranità dell'Iran islamico e il sacro suolo del nostro Paese": lo ha affermato il capo di stato maggiore dell'Esercito iraniano, Abdolrahim Mousavi. La Repubblica islamica non farà "mai marcia indietro", ha aggiunto, come riferisce Mehr, sottolineando che le forze armate iraniane sono pronte per "qualsiasi azione". L'Iran ha minacciato gli Stati Uniti di "serie conseguenze " dopo gli attacchi ai siti nucleari del Paese: lo ha affermato un alto funzionario del governo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Capo Esercito Iran, 'gli Usa sono entrati in guerra'

In questa notizia si parla di: iran - sono - capo - esercito

Iran, Sayyed Abdolrahim Mousavi nuovo capo di Stato maggiore dopo morte di Mohammad Bagheri, era il comandante dell’esercito dal 2017 - Dopo la tragica perdita di Mohammad Bagheri in un attacco israeliano, l'Iran ha annunciato con decisione il nuovo capo di stato maggiore: Sayyed Abdolrahim Mousavi.

Il Capo dell'Esercito dell'Iran: "Gli Usa sono entrati in guerra, non faremo mai marcia indietro" Vai su Facebook

In conferenza stampa, il capo di stato maggiore dell’esercito statunitense Dan Caine ha confermato che gli Stati Uniti hanno attuato un depistaggio nell’attuazione del bombardamento aereo sull’Iran: Vai su X

Capo Esercito Iran, 'gli Usa sono entrati in guerra'; Capo Esercito Iran, 'gli Usa sono entrati in guerra'; Iran, Cina: ripercussioni su economia mondiale. Rubio chiede pressioni per evitare chiusura stretto Hormuz. Trump: danni ai siti nucleari.

Capo Esercito Iran, 'gli Usa sono entrati in guerra' - "Gli Stati Uniti, continuando a sostenere incondizionatamente il barbarico e aggressivo regime sionista, sono entrati apertamente e direttamente in guerra violando la sovranità dell'Iran islamico e il ... Segnala ansa.it

Iran-Israele, chi sono gli alti ufficiali militari iraniani uccisi dagli attacchi israeliani - Nel conflitto in corso tra Israele e Iran, Israele ha ucciso diversi alti funzionari iraniani, tra cui il Capo di Stato maggiore Mohammad Bagheri e il Comandante dell'Irgc Hossein Salami ... Si legge su msn.com