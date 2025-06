Capelli d’estate | la nuova frontiera della haircare è naturale sostenibile e sensoriale

dalla frenesia dell’estate, si afferma il desiderio di una beauty routine più naturale, sostenibile e sensoriale. Tra aceti rinvigorenti, oli tropicali e shampoo solidi, la cura dei capelli diventa un gesto di rispetto per l’ambiente senza rinunciare alla bellezza. La stagione estiva, infatti, sfida la resistenza dei nostri capelli, ma con le giuste scelte, possiamo proteggerli e farli risplendere di nuova vitalità.

