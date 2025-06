Capelli da passerella | il trend haircare firmato Wella conquista la Milano Fashion Week Uomo

Capelli da passerella, il trend haircare firmato Wella conquista la Milano Fashion Week uomo, rivoluzionando il concetto di bellezza maschile. Tra styling minimalista e riflessi luminosi, questa tendenza punta su un look naturale ma impeccabile, grazie a tecniche avanzate e formule innovative. Mentre le luci della città si accendono sulla moda maschile, si apre una nuova era di cura e stile per l’uomo moderno, pronto a distinguersi con un look autentico e sofisticato.

All’ombra delle sfilate meneghine, scoppia il fenomeno “effetto naturale curato” anche per l’uomo. Tra styling minimalista e riflessi luminosi,  Wella segna il passo con tecniche avanzate e formule innovative. Mentre Milano si è giĂ animata per la Fashion Week dedicata al menswear, tra le tendenze piĂą interessanti emerge una svolta nell’haircare maschile: capelli dall’aspetto naturale ma visibilmente curati, caratterizzati da volume controllato, texture elegante e giochi di luci. Protagonista nel backstage è Wella, Official Partner della Camera della Moda, che ha collaborato con gli hairstylist dei principali brand di moda per mettere a punto una “hair philosophy” semplice ma di grande impatto. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Capelli da passerella: il trend haircare firmato Wella conquista la Milano Fashion Week Uomo

In questa notizia si parla di: capelli - haircare - milano - fashion

Milano Fashion Week Uomo giugno 2025: date, brand e calendario ufficiale - Da 20 al 24 giugno 2025, Milano si conferma capitale della moda maschile con la Milano Fashion Week Uomo.

Milano Fashion Week: il trucco pink nude di Dolce & Gabbana; Milano Fashion Week, i beauty look che ridefiniscono le regole della bellezza, da copiare subito; Milano Fashion Week 2025: tendenze capelli e make up tra backstage e sfilate.

Capelli da passerella: il trend haircare firmato Wella conquista la Milano Fashion Week Uomo - Mentre Milano si è già animata per la Fashion Week dedicata al menswear, tra le tendenze più interessanti emerge una svolta nell’haircare maschile: capelli dall’aspetto naturale ma visibilmente curati ... Da 361magazine.com

Milano Fashion Week 2022: per i capelli vince il "no trend" - L'eredità del lockdown si fa ancora sentire sulle passerelle della Milano fashion ... repubblica.it scrive