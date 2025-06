Caos Salernitana non solo la Serie C | ecco cosa rischia il club granata

Il caos attorno alla Salernitana non si ferma alla retrocessione in Serie C; il club granata rischia infatti di affrontare conseguenze ancora più gravi. Dopo una stagione travagliata, tra polemiche e decisioni controverse, la situazione si fa sempre più complicata. Quali scenari si prospettano ora per i granata? Scopriamo insieme le possibili evoluzioni di questa drammatica vicenda che potrebbe scuotere profondamente il club e la sua tifoseria.

Dopo la retrocessione in Serie C c’è anche odore di beffa per la Salernitana. Ecco cosa potrebbe accadere ai granata. E’ finita nel peggiore dei modi la stagione della Salernitana. Il controverso playout si è concluso con la retrocessione dei granata e la salvezza della Samp. Una partita che è stata accompagnata da lunghissime polemiche, visto che la Samp era retrocessa sul campo, ma è poi stata ripescata al playout dopo la penalizzazione del Brescia. In molti, a Salerno e non solo, ci hanno visto un’ingiustizia orchestrata per favorire i blucerchiati. (LaPresse) TvPlay. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Caos Salernitana, non solo la Serie C: ecco cosa rischia il club granata

In questa notizia si parla di: salernitana - granata - serie - ecco

Serie B, Play-out Salernitana Sampdoria: arriva la sentenza del Tfn sul ricorso dei granata! Ecco la decisione – Il COMUNICATO - Il futuro della Salernitana nell’epico scenario dei play-out di Serie B si chiarisce con la decisiva sentenza del TFN.

Salernitana - Sampdoria I GRANATA SONO RETROCESSI IN SERIE C Vai su Facebook

Bari: Salernitana in C e Samp salva, caos all'Arechi. Ecco la nuova serie B; Sampdoria-Salernitana 1-0, granata giù e la Serie C si avvicina; Salernitana, il 10 giugno l’udienza al Collegio di Garanzia del Coni: ecco la strategia granata.

Milan (ad Salernitana): «È una notte molto triste, non ci sono alibi. Serie C? Rilanceremo il club» - Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana, ha parlato della retrocessione dei granata dopo la sfida di ieri: le dichiarazioni Parlando in conferenza stampa dopo la retrocessione in Ser ... Riporta sampnews24.com

Salernitana, tragedia doppia: dalla Serie A alla Serie C in soli due anni - Dopo aver raggiunto il sogno della Serie A nel 2021 e aver lottato per tre stagioni nella ... Scrive lifestyleblog.it