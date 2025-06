Caos Osimhen la Juve non ci può credere | l’offerta indecente

Il calcio mercato infiamma ancora con il caso Osimhen, protagonista di un’asta che sta scuotendo le fondamenta del calcio italiano. La Juve non può credere alle sue orecchie di fronte a un’offerta indecente, mentre il Napoli sorride e rischia di essere beffato. Dopo aver tentato di cedere il nigeriano lo scorso estate, ora si prospetta un nuovo capitolo: l’attaccante potrebbe trasferirsi altrove, lasciando tutti senza parole. La sfida è appena iniziata…

Per Osimhen sul tavolo c'è un'offerta mostre. Il Napoli gongola, mentre la Juve rischia di essere beffata. Ancora Osimhen. La scorsa estate la telenovela della cessione del nigeriano ha accompagnato l'estate del Napoli. Fino all'ultimo giorno di mercato si è provato a cedere il calciatore. Alla fine, il Napoli e il calciatore hanno optato per una soluzione ponte: prestito al Galatasaray. Un modo per rinviare il problema cessione di un anno, consentire ad Osimhen di non perdere una stagione e permettere al Napoli di risparmiare sullo stipendio del calciatore per un anno. Cessione rinviata, come detto.