Caos all’Arechi la Salernitana retrocede in Serie C | lancio di oggetti e petardi partita sospesa e sconfitta a tavolino

Una giornata drammatica per il calcio italiano allo stadio Arechi, dove il caos ha segnato la fine della Salernitana in Serie C. Tra lanci di oggetti, petardi e una partita sospesa, il ritorno dei playout si trasforma in una disfatta senza precedenti, culminata con una sconfitta a tavolino. Una vicenda che denuncia le criticità della gestione degli eventi sportivi e lascia un’ombra lunga sul futuro del club e dei suoi tifosi.

Salernitana-Sampdoria finisce nel peggiore dei modi: non sul campo, ma con una sospensione definitiva dovuta al lancio di oggetti da parte dei tifosi granata. Il ritorno del playout di Serie B, disputato allo stadio Arechi, si trasforma in una pagina nera del calcio italiano. La Salernitana, chiamata a ribaltare il 2-0 subito all'andata a Marassi, viene travolta anche in casa e saluta amaramente la Serie B. Sul 2-0 per i blucerchiati (reti di Coda al 38' e Sibilli al 49'), i tifosi campani danno il via a un fitto lancio di petardi, seggiolini e fumogeni che costringe l'arbitro Daniele Doveri alla sospensione definitiva dell'incontro.

