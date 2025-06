Caos al Mondiale per Club succede di tutto in campo e fuori | la Fifa apre un’indagine

Il Mondiale per Club sta infiammando gli Stati Uniti tra emozioni e polemiche, con episodi che scuotono il calcio mondiale. Tra qualificazioni entusiasmanti e accuse di razzismo, il torneo si conferma un palcoscenico di tensioni e passioni. La partita tra Juventus e Manchester City, che deciderà la leadership del girone, è solo l’ultimo capitolo di una competizione ricca di colpi di scena. In questo scenario complesso, il calcio si prepara a scrivere nuovi capitoli di storia.

Brutto episodio, se confermato, negli Stati Uniti per un caso di razzismo nell'ultima giornata di partite: c'è l'accusa e l'immediata replica Continua il Mondiale per Club negli USA, con i primi verdetti già andati in archivio come la qualificazione del Flamengo, ma non solo. Anche Juventus e Manchester City ieri hanno raggiunto il passaggio aritmetico agli ottavi di finale e lo scontro diretto deciderà chi ci andrà da prima del girone. In grande equilibrio gli altri gruppi, compreso quello dell'Inter che dovrà vincere con il River Plate per essere sicura della qualificazione. Ma lo stesso servirà agli argentini.

