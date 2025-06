caos a marina di ravenna fermato per furti sfonda finestrino e scappa dalla volante della polizia

L’arrivo della stagione estiva a Marina di Ravenna ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza. Nella notte tra venerdì e sabato, il paese è stato teatro di scene di caos, culminate con un giovane che, dopo aver tentato di sottrarsi all’arresto, ha sfondato il finestrino di una volante della polizia per fuggire. Un episodio che solleva ancora una volta interrogativi sulla tutela dei residenti e dei turisti in questa incantevole località balneare.

Ad aprire la stagione estiva di Marina di Ravenna torna la questione della sicurezza. Nella notte tra venerdì e sabato scene di caos in paese. In un video pubblicato dal gruppo Facebook ‘Welcome to favelas’, si vede un ragazzo sfondare il finestrino di una Volante della polizia e scappare dalla pattuglia. Il giovane era stato bloccato dai poliziotti perché sospettato di furti tra le automobili in sosta ed era stato collocato nella vettura in attesa della formale identificazione, non era ancora in arresto. I due agenti lo hanno poi dovuto improvvisamente lasciare lì e, sollecitati da diverse persone, accorrere poco più avanti in zona della discoteca Matilda per evitare il linciaggio di un 27enne di origine egiziana che aveva rapinato i cellulari a due giovani tra cui una ragazzina di 15 anni malmenata a colpi di catena e lasciata a terra (prognosi di 20 giorni). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it