Caorle spiaggia distrutta dai vandali | indaga la Procura di Pordenone

Una notte di vandalismo ha devastato una porzione della spiaggia di Caorle, lasciando la comunità locale e gli amanti del mare sgomenti. La Procura di Pordenone ha avviato le indagini per fare luce sull'accaduto, mentre il governatore Luca Zaia condanna duramente il gesto: "È vergognoso quanto accaduto." Un episodio che mette in discussione la sicurezza delle nostre bellezze naturali e l'impegno collettivo per proteggerle.

Una porzione della spiaggia di Caorle è stata distrutta dai vandali, durante la notte. Sul caso indaga la Procura della Repubblica di Pordenone. Indignato il governatore del Veneto., Luca Zaia, che ha commentato: "È vergognoso quanto accaduto ieri notte a Caorle, con le spiagge di Levante e.

