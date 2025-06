Cantina Valetti | vini del Bardolino Classico con vista sul Lago di Garda

A metà strada tra tradizione e innovazione, Cantina Valetti regala vini del Bardolino Classico di pregio, impreziositi da una cornice mozzafiato sul Lago di Garda. Immergiti in un’esperienza sensoriale unica, dove il paesaggio incantato si fonde con il gusto autentico delle etichette, diventando il punto di partenza per scoprire l’eccellenza enologica di questa splendida regione. Venite a scoprire il cuore pulsante di un terroir che saprà conquistarvi fin dal primo sorso.

Nella zona Classica del Bardolino, tra le colline che guardano la sponda veronese del Lago di Garda, si trova una realtà che racconta i suoi vini la Cantina Valetti. A. 🔗 Leggi su Appuntidizelda.it © Appuntidizelda.it - Cantina Valetti: vini del Bardolino Classico con vista sul Lago di Garda

cantina - valetti - vini - bardolino

