Cantieri e sosta, i pensionati Cgil contro il Comune.

I pensionati Cgil di Macerata si schierano contro i disagi causati dai cantieri e dalla sosta selvaggia nel centro storico, chiedendo interventi concreti per ripristinare una mobilità sostenibile e accessibile. Tra traffico congestionato e parcheggi irregolari, è urgente un piano strutturato con accessi meccanizzati e un’isola pedonale che ridia vita alle vie d’ingresso alla città. È tempo di pensare a soluzioni a misura d’uomo, per un futuro più ordinato e vivibile.

"In centro storico disagi e parcheggi selvaggi, servono accessi meccanizzati e un'isola pedonale. Le vie d'accesso alla città sono ingolfate, sono necessari un piano strutturato e una programmazione a misura d'uomo". Lo Spi - Cgil, sindacato dei pensionati, evidenzia numerose criticità nella gestione di cantieri in città e nella fruibilità del centro storico. "Macerata – scrive il segretario Sandro Pace (foto) deve recuperare il ruolo riequilibratore tra la costa e l'entroterra, soprattutto ora che a causa del sisma la costa è sovraffollata e l'entroterra sempre più spopolato e senza prospettive.

