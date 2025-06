Cantieri alla Riviera di Chiaia per due mesi | chiusa via San Pasquale Cambiano sensi e divieti

Per due mesi, la Riviera di Chiaia si trasforma con cantieri e cambiamenti radicali nel traffico: via San Pasquale e via San Filippo chiuse, nuovi sensi di marcia e divieti. Questa rivoluzione viaria estiva promette un volto innovativo alla zona, con un piano di viabilitĂ rivisitato per garantire mobilitĂ e sicurezza. Scopri come affrontare al meglio questa sfida di traffico e vivere al massimo questa estate 2025 sulla Riviera di Chiaia.

Rivoluzione traffico nella zona della Riviera di Chiaia per l'estate 2025. Chiuse via San Pasquale e via San Filippo a step. Due mesi di lavori. Piano viabilitĂ nuovo per le auto provenienti da via dei Mille, Corso Vittorio Emanuele, via Domenico Morelli, piazza Vittoria, via Carducci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cantieri alla Riviera di Chiaia per due mesi: chiusa via San Pasquale. Cambiano sensi e divieti - I lavori sono in prosecuzione di quelli fatti nel 2024 e saranno effettuati in due fasi. Segnala fanpage.it

Metro Linea 6, alla Riviera di Chiaia altri 7 mesi di lavori - Altri 7 mesi di lavori alla Riviera di Chiaia per completare il cantiere della metropolitana Linea 6 che si trova in prossimità di Largo Torretta, dove è stata costruita la camera di ... Si legge su fanpage.it