Canottaggio | Gianmarco Matteoni del Cus Pisa campione italiano 2025 fra gli esordienti

Da atleta versatile, Gianmarco Matteoni del Cus Pisa ha conquistato il titolo di campione italiano 2025 tra gli esordienti di canottaggio, passando dal tennis a questo emozionante sport in meno di un anno. La sua incredibile stagione si chiude con una medaglia d’oro e il prestigioso tricolore nel singolo esordienti ai Campionati italiani, confermando come determinazione e talento possano trasformare ogni sfida in successo.

Dal tennis al titolo di campione italiano di canottaggio in meno di un anno. In questa frase si può racchiudere tutta la stagione di Gianmarco Matteoni, fresco di primo posto e conseguente titolo iridato tricolore nella categoria del singolo esordienti ai Campionati italiani di canottaggio

