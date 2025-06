Canneviè vince Piasentini

Domenica mattina, l’oasi Canneviè si è animata con il 21° memorial ‘Ebelardo Simoni-trofeo Volano Borgo Antico’, un evento podistico che ha visto protagonisti Piasentini e Pelosi in un’atmosfera suggestiva. Organizzato da Uisp Ferrara con il supporto di Volano Borgo Antico e il patrocinio del Comune di Codigoro, questa manifestazione ha celebrato la passione per la corsa in un contesto naturale unico. Un’occasione per unire sport, natura e comunità in un’esperienza indimenticabile.

Piasentini e Pelosi protagonisti all'oasi Canneviè, in una cornice suggestiva. Si è tenuto domenica mattina l'evento podistico denominato 21° memorial 'Ebelardo Simoni-trofeo Volano Borgo Antico' tenuto nella suggestiva area naturalistica in località di Volano. La manifestazione è stata organizzata da Uisp comitato di Ferrara, con la collaborazione dell'associazione 'Volano Borgo Antico' di Codigoro e il patrocinio del Comune di Codigoro. Il ritrovo dei partecipanti è stato all'interno dell'area dell'oasi di Cannevié sulla SP54 a Volano. I primi a partire sono state le categorie giovanili con la mini podistica sulla distanza dei 400 metri, poi gli esordienti, cadetti e ragazzi sulla distanza dei 1500 metri.

