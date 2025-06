Candy Girl | Bianca Censori stupisce ancora con il bikini di caramelle

Bianca Censori sorprende ancora, questa volta con un look che sa di dolcezza e audacia: un micro bikini di caramelle! L’ultima apparizione a New York ha lasciato tutti senza parole, tra nostalgia anni ’80 e stile irresistibile. Kanye West e Bianca attirano gli sguardi e i flash dei paparazzi, confermando il suo status di icona di tendenza. Un look che non passa inosservato, da desiderare e... mangiare con gli occhi.

Una ragazza da mangiare, con gli occhi e non solo. Perché l’ultima spiazzante apparizione di Bianca Censori, a New York, l’ha vista (s)vestita di un micro bikini fatto di caramelle. Ricordate i braccialetti o le collane di caramelle di zucchero tanto di moda negli anni ’80? Ecco, proprio quelle. Kanye West e Bianca sono arrivati presso uno studio di Brooklyn, catturando inevitabilmente l’attenzione di tutti e bloccando letteralmente il traffico. Lui come al solito vestito per una escursione in montagna, pantalone cargo e felpone oversize, gli immancabili occhiali da sole, Bianca a lasciare nulla all’immaginazione. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Candy Girl: Bianca Censori stupisce ancora con il bikini di caramelle

