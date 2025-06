Campo in fiamme a Casalecci timori per la vicinanza di case e di un deposito di idrocarburi

Un incendio di vaste proporzioni a Casalecci, Grosseto, desta preoccupazione tra i residenti. Le fiamme hanno avvolto un campo di grano e sterpaglia, rischiando di raggiungere uno stoccaggio di idrocarburi e le case vicine. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per contenere il rogo e prevenire una possibile catastrofe ambientale e umana. La situazione è sotto controllo, ma l’incendio solleva importanti questioni sulla sicurezza e la prevenzione in aree a rischio.

Grosseto, 23 giugno 2025 – Incendio in mattinata nella zona di Casalecci, a Grosseto. A prendere fuoco un campo di grano e sterpaglia; a rendere però particolarmente preoccupante il rogo del campo era la vicinanza di uno stoccaggio di idrocarburi. Sul posto sono arrivate squadre dei vigili del fuoco di Grosseto che si sono dati da fare per evitare che il vento spingesse le fiamme verso il deposito in questione e verso le abitazioni circostanti. Allertato anche l'elicottero della Regione Toscana; sul posto personale volontario della Regione. E proprio grazie all'intervento congiunto delle squadre a terra dei vigili del fuoco, dei volontari della regione e dell'elicottero della Regione Toscana, l'incendio è stato velocemente messo sotto controllo ed è stato poi possibile iniziare le operazioni di bonifica.

