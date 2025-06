Campionato Gran Turismo Endurance | a Monza il Team Raptor Engineering del catanese Nicolosi costretto al ritiro

Un weekend iniziato con grandi aspettative al Campionato Gran Turismo Endurance di Monza, ma che ha riservato una sorpresa amara. Il team Raptor Engineering, composto da Giuseppe Nicolosi, Davide Di Benedetto e Gianluca Carboni, aveva dimostrato di essere in forma, conquistando la seconda posizione nelle qualifiche. Tuttavia, il sogno si è infranto in corsa, costringendoli al ritiro. Una lezione di tenacia e passione che ispira a non mollare mai, anche nelle avversità .

Un weekend perfetto fino ad un certo punto. All'Autodromo Nazionale di Monza il Team Raptor Engineering composto dal catanese Giuseppe Nicolosi, dal palermitano Davide Di Benedetto e dal viterbese Gianluca Carboni, dopo le qualifiche si era guadagnata la seconda posizione e partiva il match nel.

Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. Il senese Croccolino conquista il terzo posto - Il campionato italiano Gran Turismo Sprint è partito con il botto! Filippo Croccolino, pilota senese, ha conquistato un brillante terzo posto all’autodromo di Vallelunga con la sua Ferrari 296 GT Cup.

Al cambio gomme, proprio mentre Nicolosi stava per iniziare il secondo stint, i meccanici si sono accorti che l'autovettura presentava la rottura del semiasse, e hanno dovuto pure domare un principio

