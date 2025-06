Campionati Italiani ciclismo 2025 | il percorso ai raggi X Decisivo il San Floriano del Collio

Il 29 giugno, il cuore del ciclismo italiano batte forte a Gorizia con i Campionati italiani 2025. La prova in linea degli uomini élite promette emozioni intense, grazie a un percorso studiato per testare resistenza e strategia. Con 228,8 km tra paesaggi mozzafiato e sfide tecniche, questa corsa si preannuncia decisiva per consacrare il nuovo campione tricolore. Scopriamo insieme i dettagli di questa sfida epica.

È tempo di campionati nazionali. Domenica 29 giugno appuntamento con la sfida tricolore: in scena la prova in linea degli uomini élite per i Campionati italiani di ciclismo su strada. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso. PERCORSO. 228,8 chilometri da percorrere con partenza da Trieste ed arrivo in quel di Gorizia. Prima parte completamente pianeggiante, poi si entra nel circuito finale da percorrere tre volte, che prevede anche un breve sconfinamento in Slovenia. Tratto decisivo sicuramente la salita di San Floriano del Collio: 3,7 chilometri al 5,1% di pendenza media, ma scaglionata in due tratti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Campionati Italiani ciclismo 2025: il percorso ai raggi X. Decisivo il San Floriano del Collio

