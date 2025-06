Camper in viaggio nel cilento dal 23 al 27 giugno

La programmazione, intensa e coinvolgente, invita gli spettatori a vivere un’esperienza unica tra paesaggi mozzafiato, tradizioni autentiche e sapori locali, rivelando le meraviglie nascoste di questa regione incantata. Non perdete l’opportunità di seguire queste puntate per scoprire il Cilento sotto una luce nuova, lasciandovi ispirare dal fascino di un territorio ricco di storia, natura e cultura.

Le trasmissioni televisive dedicate ai viaggi e alle esplorazioni del territorio continuano a essere protagoniste sulla rete Rai, offrendo agli spettatori un’opportunità di scoperta attraverso itinerari affascinanti e approfondimenti culturali. In questa cornice, si inseriscono le nuove puntate di Camper in viaggio e di Camper, trasmesse dal 23 al 27 giugno su Rai 1, con focus particolare sul suggestivo territorio del Cilento. La programmazione, visibile nelle fasce orarie mattutine, propone un viaggio tra paesaggi incontaminati, tradizioni locali e curiosità storiche. camper in viaggio: focus sul cilento. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Camper in viaggio nel cilento dal 23 al 27 giugno

In questa notizia si parla di: camper - viaggio - cilento - giugno

Camper in viaggio: scopri la Toscana dal 16 al 20 giugno - Preparati a vivere un’avventura indimenticabile in Toscana! Dal 16 al 20 giugno, i programmi televisivi dedicati ai viaggi ti guideranno tra paesaggi mozzafiato, tesori storici e tradizioni autentiche.

Castellabate torna su Rai1 nel programma “Camper in viaggio” che andrà in onda lunedì 23 giugno alle ore 11.30 ? La prima tappa del lungo viaggio in Cilento sarà proprio la nostra Castellabate, alla scoperta del borgo, dell’isola di Licosa e dei suoi segr Vai su Facebook

Il Cilento protagonista su Rai 1 di "Camper in viaggio" dal 23 al 27 giugno https://ondanews.it/il-cilento-protagonista-su-rai-1-di-camper-in-viaggio-dal-23-al-27-giugno/… Vai su X

La Rai torna nel salernitano: Camper in viaggio una settimana nel Cilento; Camper in Viaggio torna in Campania: il Cilento protagonista su Rai 1 dal 23 al 27 giugno; Camper in viaggio su Rai1: si riparte!.

Camper in viaggio e Camper, puntate dal 23 al 27 giugno: protagonista il Cilento - I conduttori degustano prelibatezze del Cilento nel bellissimo borgo di Palinuro. Si legge su maridacaterini.it

La Rai torna nel salernitano: "Camper in viaggio" una settimana nel Cilento - con la partecipazione del " professore " Umberto Broccoli - Segnala salernotoday.it