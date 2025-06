Campania in 17 mesi Guardia di Finanza scova 73 centri scommesse illegali

In soli 17 mesi, la Guardia di Finanza della Campania ha smantellato 73 centri scommesse illegali, portando avanti oltre 79.000 interventi e 10.052 indagini per combattere il crimine economico-finanziario e le infiltrazioni criminali nell’economia legale. Un impegno incessante che testimonia la determinazione delle forze dell’ordine nel proteggere il patrimonio e la legalità della regione. La loro azione è un esempio di come la legalità sia la vera vittoria per tutti.

Oltre 79.000 interventi operativi e circa 10.052 indagini in 17 mesi per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale: è il bilancio dell’attività della Guardia di Finanza del Comando Regionale Campania tra il 2024 e i primi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Campania, in 17 mesi Guardia di Finanza scova 73 centri scommesse illegali

