Camion tappa la galleria traffico bloccato sulla statale 52 bis

situazione, le autorità stanno intervenendo per rimuovere il veicolo e riaprire la galleria al più presto. La viabilità sulla statale 52 bis rimane compromessa, causando disagi ai pendolari e ai mezzi di emergenza. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e indicazioni sui percorsi alternativi.

Un camion si è incastrato tappando una galleria sulla strada statale 52 bis in direzione passo Monte Croce Carnico. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 di oggi, nel territorio comunale di Paluzza, in provincia di Udine: l'accesso è tuttora bloccato e il traffico impedito. Per ristabilire la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Camion "tappa" la galleria, traffico bloccato sulla statale 52 bis

