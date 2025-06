Camion in fiamme davanti a un ristorante a Bibione | due intossicati gravi danni alla struttura

Un drammatico incendio ha sconvolto Bibione, quando un camioncino ha preso fuoco davanti al ristorante La Vecchia Fattoria, causando gravi danni alla struttura e coinvolgendo due persone intossicate. Le fiamme si sono propagate rapidamente, mettendo in pericolo la sicurezza dei presenti e lasciando dietro di sé un bilancio ancora da chiarire. Restate aggiornati per scoprire le cause e le conseguenze di questa tragedia.

Un camioncino ha preso fuoco davanti al ristorante La Vecchia Fattoria nei pressi di San Michele al Tagliamento (Venezia). Le fiamme si sono propagate all’edificio, danneggiando gravemente il tetto. Due persone sono rimaste intossicate. Ancora in corso gli accertamenti sulle cause. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Camion a fuoco, le fiamme si propagano al vicino ristorante: ore d'intervento del 115 - Una mattina di emergenza a San Michele al Tagliamento, dove un camion in sosta ha preso fuoco, causando un incendio che si è esteso al ristorante "Alla Vecchia Fattoria".

