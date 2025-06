Camion a fuoco le fiamme si propagano al vicino ristorante | ore d' intervento del 115

Una mattina di emergenza a San Michele al Tagliamento, dove un camion in sosta ha preso fuoco, causando un incendio che si è esteso al ristorante "Alla Vecchia Fattoria". Dalle prime luci dell'alba, i vigili del fuoco sono impegnati in un intervento che dura da ore, ma fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto. La situazione resta sotto controllo e le autorità stanno monitorando la zona per garantire la sicurezza di tutti.

Dalle 8.30 stamattina, lunedì 23 giugno, i vigili del fuoco lavorano a San Michele al Tagliamento per l'incendio della cabina di un camion in sosta, che si è diffuso a un'attività di ristorazione vicina: "Alla vecchia Fattoria". Nessuna persona è rimasta coinvolta. È successo in via Malamocco. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Camion a fuoco, le fiamme si propagano al vicino ristorante: ore d'intervento del 115

