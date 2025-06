Cambio palinsesto Mediaset | Tradimento sospesa la soap turca di Canale 5 va in ferie

L’estate porta con sé non solo sole e relax, ma anche cambiamenti imprevisti nel palinsesto Mediaset. Dopo mesi di intrattenimento quotidiano, la soap turca "Tradimento" con Vahide Perçin si prende una pausa estiva a partire da lunedì 30 giugno, lasciando spazio a nuove sorprese. La serie tornerà a settembre per il gran finale: un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati. Restate sintonizzati, perché l’estate riserva ancora molte emozioni!

Dopo averci tenuto compagnia per diversi mesi 7 giorni su 7, la soap turca Tradimento va in ferie. A partire da lunedì 30 giugno la serie tv con Vahide Perçin si prenderà una pausa estiva, per poi tornare a settembre con gli episodi che segneranno il gran finale di sempre. Variazione palinsesto Mediaset, Tradimento sospesa in daytime. Come sempre accade in vista dell'estate, il palinsesto Mediaset subisce importanti modifiche, dando alla serie tv turca che sta riscuotendo un grande successo di pubblico una meritata pausa estiva. Tradimento lascia quindi il daytime di Canale 5 a partire da lunedì 30 giugno, dopo aver abbandonato già dallo scorso venerdì lo slot orario serale.

