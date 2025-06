Cambio al vertice dell' ufficio marittimo di Riposto | Arturo Laudato è il nuovo comandante

Un nuovo capitolo si apre nel settore marittimo di Riposto con il trasferimento del comandante Arturo Laudato, 232, e l’arrivo di Diletta Volpe, in visita di cortesia prima di partire per Livorno. La comunità locale, rappresentata dal sindaco Davide Vasta e dall’assessore Carmelo D’Urso, si prepara ad accogliere questa importante rotazione, segno della vitalità e dell’impegno del porto di Riposto nel panorama marittimo nazionale...

Il sindaco di Riposto, Davide Vasta, e l’assessore al Porto, Carmelo D’Urso, hanno accolto in municipio il comandante dell’ufficio circondariale marittimo locale, tenente di vascello Diletta Volpe, in visita di saluto in vista del suo imminente trasferimento alla capitaneria di porto di Livorno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it