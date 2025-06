Cambio al vertice dell' ufficio marittimo di Riposto | Arturo Laudato è il nuovo comandante

Un nuovo capitolo si apre all’Ufficio Marittimo di Riposto con l’insediamento del comandante Arturo Laudato, il 232° in questa posizione. Il sindaco Davide Vasta e l’assessore Carmelo D’Urso hanno incontrato in municipio la comandante Diletta Volpe, pronta a lasciare Riposto per Livorno. Un momento di passaggio che sottolinea l’importanza strategica e il forte spirito di collaborazione tra istituzioni marittime e comunità locale, consolidando il ruolo storico di Riposto nel panorama marittimo italiano.

Il sindaco di Riposto, Davide Vasta, e l'assessore al Porto, Carmelo D'Urso, hanno accolto in municipio il comandante dell'ufficio circondariale marittimo locale, tenente di vascello Diletta Volpe, in visita di saluto in vista del suo imminente trasferimento alla capitaneria di porto di Livorno.

Cambio al vertice dell'ufficio marittimo di Riposto: Arturo Laudato è il nuovo comandante - Un nuovo capitolo si apre nel settore marittimo di Riposto con il trasferimento del comandante Arturo Laudato, 232, e l'arrivo di Diletta Volpe, in visita di cortesia prima di partire per Livorno.

Riposto. Cambio al vertice della Capitaneria di porto, venerdì il passaggio di consegne.

Riposto, cambio al vertice dell'Ufficio Circondariale Marittimo: i Tenenti di Vascello Diletta Volpe e Arturo Laudato - Il sindaco di Riposto, Davide Vasta, e l'assessore al Porto, Carmelo D'Urso, hanno accolto in Municipio il Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto, Tenente di Vascello Diletta Volpe

