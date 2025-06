Cambio al vertice della Polizia Stradale di Avellino

Un nuovo capitolo si apre per la Polizia Stradale di Avellino, con l’ingresso del Commissario Capo Dott. Salvatore Erich Atorino, esperto e qualificato professionista laureato in giurisprudenza con un Master in “Scienze della Sicurezza”. La sua formazione e lunga esperienza promettono una gestione ancora più efficace e attenta alla sicurezza sulle nostre strade. Un passo importante per rafforzare la tutela di tutti gli utenti della strada.

