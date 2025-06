Cambiaso Juve anche il laterale festeggia la goleada al Wydad | il suo messaggio social infiamma i tifosi bianconeri – FOTO

Andrea Cambiaso, protagonista e protagonista nel 2-0 di Yildiz, si unisce alla festa social dei bianconeri dopo il rotondo 4-1 contro il Wydad. Il suo messaggio su Instagram infiamma i tifosi juventini, dimostrando quanto siano unite passione e orgoglio dopo questa goleada storica. Un gesto che rafforza il legame tra giocatore e squadra, alimentando le speranze di tutti i sostenitori: la Juventus è più forte che mai!

Cambiaso Juve, il messaggio social infiamma i tifosi: cosa ha scritto su Instagram dopo il 4-1 contro la formazione di Casablanca – FOTO. Anche Andrea Cambiaso, protagonista nel 2-0 di Yildiz, festeggia sui social il poker realizzato dai bianconeri contro il Wydad nel secondo match del Mondiale per Club. Il laterale, confermato titolare e tra i migliori in campo, scrive ai tifosi: