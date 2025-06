Cambia da oggi l' accesso alla facoltà di Medicina Crimì | Riforma che deluderà le aspettative

Da oggi, l'accesso alle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria cambia drasticamente. La riforma, annunciata come una svolta innovativa, sta invece deludendo molte aspettative tra studenti e familiari. Secondo le nuove direttive del Ministro Anna Maria Bernini, anche l’Università di Padova si adegua a questo nuovo metodo. Ma quali sono le vere implicazioni di questa trasformazione? Scopriamolo insieme, per capire come navigare al meglio questa fase di cambiamento.

Da quest'anno accademico entrerà a regime il nuovo metodo di accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria. Secondo le nuove direttive proposte dal Ministro dell'Università Anna Maria Bernini, entrata in vigore da oggi anche all'Università di Padova

Medicina senza test d’ingresso: iscrizioni libere dal 24 giugno. 70mila studenti nelle aule da settembre, ma solo 25mila supereranno il semestre-filtro. La rivoluzione del governo cambia per sempre l’accesso alle facoltà sanitarie - Dal 24 giugno, l'accesso a Medicina cambia radicalmente: via i test d'ingresso e spazio alle iscrizioni libere, aprendo le porte a 70.

