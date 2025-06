Camarda ancora in Serie A il Lecce balza in pole | CMIT

Il mercato estivo infiamma il calcio italiano: Camarda si sta confermando in Serie A con il Lecce, che balza in pole position. Nel frattempo, l’addio di Theo Hernandez al Milan si avvicina, con l’esterno francese pronto a trasferirsi in Arabia Saudita. Un’estate di rivoluzioni, sogni e scelte decisive che cambieranno il volto del campionato: il calciomercato non si ferma e le sorprese sono dietro l’angolo.

L’attaccante italiano è pronto a lasciare il Milan durante il calciomercato estivo: la scelta è stata presa. SarĂ rivoluzione totale in avanti Sono le ore dell’addio di Theo Hernandez. Il francese è pronto a volare in Arabia Saudita per sposare il progetto dell’Al Hilal di Simone Inzaghi. Camarda ancora in Serie A, il Lecce balza in pole CM.IT (LaPresse) – Calciomercato.it E’ praticamente tutto deciso, con il giocatore che ha detto sì a 20 milioni di euro netti a stagione. Al Milan, invece, andrĂ una cifra tra i 25 i 30 milioni di euro. La lista dei partenti, però, è davvero lunga e in queste ore si sta facendo chiarezza anche in merito alla partenza di Francesco Camarda. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Camarda ancora in Serie A, il Lecce balza in pole | CM.IT

