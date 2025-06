Calhanoglu Inter inizia la settimana della verità | Galatasaray o permanenza? La rivelazione | I nerazzurri non faranno alcun passo se…

Calhanoglu Inter si prepara a vivere una settimana cruciale: Galatasaray o permanenza? Dopo settimane di speculazioni, la verità sta per emergere, con il club nerazzurro determinato a non fare passi affrettati. La situazione del centrocampista turco tiene tutti col fiato sospeso, tra un possibile ritorno in Turchia e un futuro ancora da scrivere in Italia. La decisione finale potrebbe cambiare gli equilibri della rosa nerazzurra e segnare il destino di Calhanoglu.

Si apre una settimana potenzialmente decisiva per il futuro di Hakan Calhanoglu, indicato tra i possibili calciatori in uscita dal calciomercato Inter. Il centrocampista turco è al centro di indiscrezioni di mercato che lo accostano a un possibile ritorno in Turchia, con il Galatasaray intenzionato a fare un tentativo concreto per portarlo a Istanbul. Al momento, però, non risultano trattative ufficiali tra le società e tutto potrebbe dipendere dalla volontà del giocatore.

