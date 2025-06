Calendario Serie A 2025 2026 | date giornate risultati classifica

Preparati a vivere la prossima stagione di Serie A come mai prima d’ora: con largo anticipo rispetto al passato, venerdì 6 giugno alle 18.30, al Teatro Regio di Parma, si definiranno le giornate, i risultati e la classifica del campionato 2025/2026. Un appuntamento imperdibile che svelerà in anteprima tutte le sfide della stagione. La passione per il calcio è alle porte: scopriamo insieme cosa ci riserva il nuovo campionato!

Con largo anticipo rispetto al passato, venerdì 6 giugno saranno sorteggiate le giornate del prossimo campionato: Calendario Serie A 20252026 La Serie A 20252026 ha preso forma, con largo anticipo rispetto al passato, venerdì 6 giugno, a partire dalle 18.30, nella cornice del Teatro regio di Parma. Calendario Serie A 20252026: il sorteggio delle 38 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

In questa notizia si parla di: serie - calendario - giornate - date

Calendario Serie A 2025-2026, oggi la presentazione: le date di tutte le giornate - Il conto alla rovescia per la nuova stagione di Serie A 2025-2026 è ormai iniziato: oggi alle 18.30 al Teatro Regio di Parma verranno svelate tutte le date delle trentotto giornate che animeranno il campionato.

Si delinea il calendario della Serie A con le date e gli orari delle prime tre giornate #ASRoma Vai su X

Mancano ancora due mesi all'inizio della Serie A 2025/2026, ma arrivano buone notizie per chi non riesce a far proprio a meno della propria squadra del cuore: la Lega Serie A ha già svelato le date e gli orari delle prime tre giornate del nuovo campionato Vai su Facebook

Calendario Serie A 2025 2026, anticipi e posticipi dalla 1^ alla 3^ giornata; Serie A, anticipi e posticipi delle prime tre giornate: ecco le date e gli orari ufficiali; Prossimo turno Serie A, 1ª Giornata: date e orari Sky e DAZN.

Calendario Serie A: date e orari ufficiali delle prime tre giornate di campionato della Juventus - Le ultimissime notizie sul mondo della squadra bianconera Calendario Serie A: date e orari ufficiali delle prime tre ... jmania.it scrive

Serie A 2025-2026, calendario anticipi e posticipi della 1ª, 2ª e 3ª giornata: apre Sassuolo-Napoli - Sarà il Napoli a giocare la partita d’esordio della Serie A 2025- Si legge su fanpage.it