Calendario scolastico 2025 26 l' inizio e la fine delle scuole per il prossimo anno | tutte le date regione per regione

l’imminente ritorno tra i banchi. Con il calendario scolastico 2025-26 ormai definito, è fondamentale conoscere le date di inizio e fine delle lezioni regione per regione, per organizzare al meglio vacanze, trasporti e impegni. Ecco tutto quello che c’è da sapere per pianificare con anticipo il nuovo anno scolastico, garantendo un facile start per studenti e genitori.

Calendario scolastico Toscana, inizio lezioni il 15 settembre 2025 - La Regione Toscana ha ufficializzato il calendario scolastico per l'anno 2025/2026. Le lezioni prenderanno il via lunedì 15 settembre 2025 e si concluderanno mercoledì 10 giugno 2026, coinvolgendo tutte le scuole di ogni ordine e grado.

CALENDARIO SCOLASTICO 2025/2026 La Regione Campania ha approvato il nuovo Calendario scolastico 2025/2026! Per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi, le lezioni avranno inizio lunedì 15 Settembre 2025 e termineranno sabato Vai su Facebook

