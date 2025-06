Calendario Campionati Italiani Ciclismo 2025 | programma orari tv streaming Località diverse per uomini e donne!

L’appuntamento estivo con i Campionati Italiani di Ciclismo 2025 si avvicina, promettendo emozioni e sfide entusiasmanti. Dal 25 al 29 giugno, atleti di tutta Italia si sfideranno in località diverse per conquistare i prestigiosi titoli nazionali, tra cronometro e prove in linea. Con un programma ricco di gare sia maschili che femminili, il calendario offre appuntamenti imperdibili da seguire in TV e streaming. Scopriamo insieme tutte le tappe di questa emozionante manifestazione!

Ritorna l'appuntamento estivo dei campionati italiani di ciclismo 2025. Tra il 25 ed il 29 giugno verranno disputate le gare che assegneranno i nuovi titoli a cronometro e nelle prove in linea. Quest'anno le gare maschili e femminili élite verranno disputate in località diverse; per le donne si è scelto il comune di Darfo Boario Terme mentre la prova maschile partirà a Trieste e terminerà a Gorizia. Andiamo a scoprire l'intero programma dei campionati italiani 2025. CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI CICLISMO 2025. Mercoledì 25 giugno e Giovedì 26 giugno CRONOMETRO INDIVIDUALE CAT. ALLIEVI MF, JUNIOR MF, UNDER 23 MF – Morsano al Tagliamento-San Vito al Tagliamento Giovedì 26 giugno CRONOMETRO INDIVIDUALE Campionato Italiano professionisti MF – Morsano al Tagliamento-San Vito al Tagliamento (28km) Sabato 28 giugno STRADA DONNE ELITEU23 – Darfo Boario Terme (130,4km) Orario di partenza: 13.

