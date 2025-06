Calenda | La risoluzione del M5s sembra scritta da Putin | come si fa un’alternativa di governo così?

Il panorama politico italiano si accende di nuovi scontri e strategie, con Carlo Calenda che accusa il Movimento 5 Stelle di proporre un’alleanza inaspettata e ambigua, quasi come fosse scritta da Putin. La risoluzione presenta una visione controversa, che mette in discussione il futuro dell’Italia e le sue scelte di politica estera. Ma come si può creare un’alternativa di governo credibile e forte in questo contesto?

“Il dato più rilevante è che il Movimento 5 Stelle è uscito allo scoperto. Ha depositato un testo in cui chiede fondamentalmente si chiede di smettere di aiutare l’Ucraina, di raggiungere la pace non si sa come e di rimettersi a comprare il gas russo. E’ una mozione che poteva scrivere Putin”. A parlare è Carlo Calenda, senatore e leader di Azione, mentre commenta con i giornalisti a Montecitorio in occasione delle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista della riunione del consiglio europeo del 26 e 27 giugno prossimi. “La mia domanda – aggiunge polemicamente Calenda – alle altre forze del ‘campo largo’ come si può pensare di fare un’alternativa di governo con M5s che sulla Russia ha la stessa posizione di Salvini?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Calenda: “La risoluzione del M5s sembra scritta da Putin: come si fa un’alternativa di governo così?”

