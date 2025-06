Caldo Verona verso l' allerta arancione e con massime percepite di 36 gradi

L'estate infuocata si fa sentire anche a Verona, con temperature percepite di 36 gradi e l'allerta arancione che sottolinea la necessità di massima attenzione. La settimana appena iniziata richiede comportamenti responsabili, soprattutto per gli anziani e le persone più fragili. Il Comune invita tutti a seguire le misure di protezione e a partecipare alle iniziative di supporto, perché la nostra sicurezza dipende dal senso di comunità e prevenzione.

Sarà una settimana con temperature alte quella iniziata oggi, 23 giugno. Diramato l'allarme climatico in Veneto e, a Verona, il Comune ricorda le azioni per proteggersi dal caldo e le iniziative a supporto degli anziani. Allarme climatico La protezione civile del Veneto ha preso atto delle. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Caldo, Verona verso l'allerta arancione e con massime percepite di 36 gradi

In questa notizia si parla di: caldo - verona - allerta - arancione

