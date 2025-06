Caldo record in Toscana picchi fino a 39 gradi Sarà una delle estati più calde | i giorni più critici

L’estate 2025 in Toscana si prepara a entrare nella storia con temperature record, fino a 39 gradi, e una lunga serie di giornate torride. Firenze e altre città vivranno i giorni più caldi, senza un’ombra di pioggia all’orizzonte. È l’effetto di una rimonta dell’alta pressione africana, promettendo un periodo di caldo intenso e prolungato: un’estate da ricordare.

Firenze, 23 giugno 2025 – È alle porte la prima vera, intensa e prolungata ondata di calore dell’ estate 2025. Le previsioni meteo in Toscana. Nessuna pioggia in vista. “Sarà un'estate rovente”. A lanciare l’allerta è Gianni Messeri del consorzio Lamma, che spiega l’origine di questo nuovo picco di temperatur e: “Si tratta della rimonta dell’alta pressione di matrice africana – afferma – legata a un’area di bassa pressione attualmente posizionata sulla Spagna. Questa depressione innesca un richiamo caldo sull’Italia centrale e in particolare sulla Toscana, dove da mercoledì 25 giugno assisteremo a un’impennata significativa delle temperature”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caldo record in Toscana, picchi fino a 39 gradi. “Sarà una delle estati più calde”: i giorni più critici

In questa notizia si parla di: toscana - caldo - record - picchi

Torna il caldo africano: previste ondate di calore con picchi di 36-37 gradi. “Prossima settimana da record” - Il caldo africano torna a farsi sentire, portando ondate di calore che sfiorano i 37 gradi e superano le medie stagionali di 4-6 gradi.

#Meteo Ondata di caldo in tutta Italia: picchi che sfiorano i 40 gradi. Bollino rosso in 11 città. Da domani precipitazioni al nord. Temperature record conseguenza anche del #cambiamentoclimatico. Domani a Rimini, la conferenza #ECCA2025 sul riscaldament Vai su Facebook

Caldo record in Toscana, picchi fino a 39 gradi. “Sarà una delle estati più calde”: i giorni più critici; Meteo in Toscana, occhio ai forti temporali dal pomeriggio: scatta l’allerta gialla – La mappa delle zone a rischio; In arrivo ondata di caldo: fino a 37° in mezza Italia, 55 incendi di vegetazione in Calabria.

Caldo record, nel weekend arriva Caronte: picchi di 48° in Sicilia e Sardegna. Temperature 12° sopra la media - Caldo record a Roma Con queste prospettive le temperature massime saliranno ulteriormente ed ecco allora che in Toscana e Lazio ... Secondo ilgazzettino.it

Caldo record per altri 10 giorni, anche picchi 45 gradi - it, che conferma la possibilità vengano infranti alcuni record ... Segnala ansa.it