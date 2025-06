Caldo Record e Bollino Arancione | Scopri le Città Italiane in Allarme Oggi!

L’inedita ondata di caldo record e il bollino arancione accendono i fari sulle città italiane in allerta oggi. Roma e altre metropoli sono sotto pressione, con temperature che sfiorano i 35°C e oltre. La canicola intensa mette a rischio la salute pubblica, spingendo il Ministero della Salute a intervenire con misure speciali. Scopri quali sono le città in emergenza e come proteggerti in queste giornate torride.

Roma - Le temperature africane in risalita spingono il Ministero della Salute a un nuovo bollino arancione, con la canicola che si intensifica su diverse aree urbane. Il recente bollettino del Ministero della Salute conferma una nuova ondata di calore, estesa al 23 giugno 2025, con allerta arancione in più centri italiani. L’emergenza interessa principalmente le città dove le temperature si mantengono attorno ai 35?°C e oltre, aggravate da un’afa persistente generata dall’anticiclone nord?africano. Nel dettaglio, la capitale e alcune città del Centro?Sud sono tra le più colpite: a Roma, la colonnina di mercurio tocca i 32?°C oggi, in aumento nei prossimi giorni con picchi percepiti fino a 35?°C tra il 23 e il 25 giugno. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Caldo Record e Bollino Arancione: Scopri le Città Italiane in Allarme Oggi!

