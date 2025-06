Caldo in Emilia Romagna le previsioni meteo | nuovo picco in arrivo ecco quando

L'estate in Emilia-Romagna raggiunge il suo apice con temperature record e un nuovo picco di caldo in arrivo. La settimana si apre sotto il segno di un’ondata di calore intensa, con Bologna e altre città italiane in allerta bollino arancione, segnalando rischi per le categorie più vulnerabili. Prepariamoci: il caldo sta per intensificarsi ulteriormente, ecco quando si prevede il massimo del picco termico.

Bologna, 23 giugno 2025 – Settimana rovente per le temperature in Emilia-Romagna con l’inizio dell’estate. Domani è previsto bollino arancione (allerta di livello 2, che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute per bambini, anziani e fragili) a Bologna (e in altre 6 cittĂ italiane, da Bolzano a Campobasso). Bollino arancione per il capoluogo emiliano-romagnolo anche mercoledì (12 le cittĂ nel complesso). Le previsioni del meteo per la settimana. Termometro, come detto, alle stelle: secondo le previsioni di Arpae martedì 24 in Emilia-Romagna sono in lieve aumento i valori minimi della temperatura, compresi tra 20 e 23 gradi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caldo in Emilia Romagna, le previsioni meteo: nuovo picco in arrivo, ecco quando

