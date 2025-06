Caldo eccessivo di notte perché può essere pericoloso

Il caldo eccessivo di notte sta diventando un fenomeno sempre più diffuso e preoccupante. Secondo i dati di Climate Central, quasi due miliardi e mezzo di persone nel mondo hanno sperimentato notti troppo calde per almeno due settimane in più ogni anno. In Italia, la situazione si fa ancora più preoccupante: secondo la relazione del 2024, il nostro paese registra un aumento significativo di notti torride, mettendo a rischio salute e benessere. Scopriamo insieme perché questo fenomeno può essere pericoloso e cosa possiamo fare per affrontarlo.

Partiamo dai dati. E prendiamo quelli di Climate Central, che mostra come negli ultimi anni nel mondo poco meno di due miliardi e mezzo di persone hanno sofferto notti di caldo eccessivo almeno due settimane in più all’anno. L’analisi dell’organizzazione con sede a Princeton, è quella del 2024. E mostra anche qualche dato in più riferendoci alla nostra realtà. Sempre stando alla relazione dello scorso anno, l’Italia avrebbe addirittura due settimane in più di notti sopra i 18 gradi, due settimane in più sopra i 20, e 3 notti aggiuntive sopra i 25, con tutte le grandi città coinvolte. Con alcune grandi città particolarmente colpite dal fenomeno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Caldo eccessivo di notte, perché può essere pericoloso

In questa notizia si parla di: caldo - eccessivo - notte - essere

Antonello Venditti: «Essere sovrappeso ha condizionato tutti i miei anni del liceo. Scrissi Notte prima degli esami quando mi separai da Simona Izzo, ho pensato al suicidio» - Antonello Venditti, icona della musica italiana, racconta una giovinezza segnata da fragilità e sofferenza.

Stanotte ha fatto più caldo delle notti precedenti. Sì comincia a non poter dormire... Da voi, com'è? Vai su Facebook

I danni collaterali delle alte temperature anche di notte; «Mi svegliavo nel cuore della notte fradicio di sudore. Credevo fosse il caldo eccessivo, poi ho scoperto il t; Come dormire con il caldo record e perché le temperature notturne elevate possono alterare il sonno.

Caldo può «danneggiare gli organi vitali»: dai crampi all'edema, i sintomi da tenere sotto controllo - Il caldo eccessivo può causare problemi di salute anche gravi, e persino «possibili danni a organi vitali e cervello». Scrive msn.com

«Mi svegliavo nel cuore della notte fradicio di sudore. Credevo fosse il caldo eccessivo, poi ho scoperto il tumore» - ha ignorato la sua eccessiva sudorazione durante la notte, finché non è diventata destabilizzante per la sua vita. Riporta msn.com