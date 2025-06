Caldo e solitudine Un telefono per fare due chiacchiere

L’estate porta calore e allegria, ma anche sfide come la solitudine e il bisogno di compagnia. Per affrontare questi momenti difficili, l’Azienda Usl Irccs, il Comune di Reggio e le associazioni di volontariato hanno messo a punto un piano di intervento innovativo: un “telefono amico” per ascoltare, condividere e stare vicini a chi si sente solo. Un gesto semplice, ma potente, per restare connessi e combattere insieme il senso di isolamento.

Non solo consigli per cercare di difendersi dal caldo. Ci sarà anche una sorta di ’telefono amico’ per poter scambiare qualche chiacchiera e vincere la solitudine. Anche quest’anno l’Azienda Usl Irccs e il Comune di Reggio in collaborazione con altri enti e organizzazioni di volontariato (Auser, Croce Verde, Croce Rossa) hanno definito il piano di intervento per promuovere azioni volte ad alleviare, nel periodo estivo, la solitudine delle persone anziane e a soccorrerle in caso di bisogno. Per i cittadini del Distretto di Reggio Emilia, il piano prevede l’attivazione del centro di ascolto telefonico tel: 0522 320666, per aiutare le persone che rimangono in città nei giorni più caldi e che possono avere bisogno d’assistenza o di scambiare due parole al telefono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caldo e solitudine. Un telefono per fare due chiacchiere

In questa notizia si parla di: solitudine - caldo - telefono - fare

Il caso del telefono sequestrato da una docente allo studente a scuola diventa scontro politico. Il Ministero: “Fare chiarezza su quanto accaduto” - Il sequestro di un telefono cellulare da parte di una docente a Cento ha innescato un acceso dibattito politico.

? Il caldo non perdona. Se scendi tu, fai scendere anche loro. Mai lasciare animali o bambini in auto, nemmeno per pochi minuti. Condividi questo post, puoi fare la differenza! #AmoreaQuattroZampe #MaiInAuto #StopColpiDiCalore #ProteggiChiAmi # Vai su Facebook

solitudine – ? Vai su X

Caldo e solitudine. Un telefono per fare due chiacchiere; Solitudine estiva, dati in aumento: cosa fare e quale numero chiamare; La solitudine dell’estate: chi ne soffre di più e come gestirla.

Caldo e solitudine. Un telefono per fare due chiacchiere - Ci sarà anche una sorta di ’telefono amico’ per poter scambiare qualche chiacchiera e vincere la solitudine. msn.com scrive

Solitudine estiva, dati in aumento: cosa fare e quale numero chiamare - 000 richieste di aiuto, con una media di oltre 300 chiamate al giorno. Segnala ilmessaggero.it